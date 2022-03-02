محافظ واسط يكشف عن خرق للشركات النفطية باتفاق يتعلق بهذه الشريحة

2022/03/02 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، عن وجود خروقات في العقود النفطية في ما يخص موضوع تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المحافظات.

وقال محافظ واسط محمد المياحي وفي حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هنالك إتفاق ضمن العقود المبرمة بين وزارة النفط والشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية يقضي بتشغيل 80% من العاملين في مشاريع هذه الحقول من أبناء المحافظة".

واضاف أن " هذه الشركات التي تعمل في العقود النفطية في المحافظة لم تلتزم بهذا البند من الاتفاق وقامت بخرقه وحيث لم تقم بتشغيل أبناء المحافظة في عقود العمل هذه وان عدد الذين يعملون من أبناء المحافظة هو عدد ضئيل جداً لايرتقي لشيء من نسبة الاتفاق ضمن العقد المبرم".

وتابع المياحي " لدينا في المحافظة نسبة كبيرة من البطالة ومن الشباب العاطلين وهذا ما ولد مشاكل كثيرة حتى على مستوى العراق حيث تجد هنالك يومياً مظاهرات تطالب بتشغيل هؤلاء الخريجين أو حتى الشباب غير الخريجين فمثلاً في المحافظة لدينا 50الف شاب عاطل عن العمل مسجل في دوائر التشغيل ناهيك عن أولئك الذين لم يسجلوا لغاية الآن لذلك فأن الشركات النفطية وجميع الشركات العاملة في كل محافظة هي ملزمة بتنفيذ القانون وملزمة بتنفيذ ما يرد في بنود العقود وعليها أن تقوم بتشغيل أبناء المحافظة لتجد فرص عمل لهم وتجنبنا مسألة المشاكل التي تحدث بسبب عطل الشباب".

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