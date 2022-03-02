مخبأة تحت الأرض.. ضبط كمية من الكرستال في إحدى المناطق الصحراوية (صورة)

2022/03/02 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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وكالة الاستخبارت: بعملية استباقية ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف الاشرف

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بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الارض في احدى المناطق الصحراوية بمحافظة النجف الأشرف .

حيث تم التحفظ على المواد المخدرة وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة.

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٢ شباط ٢٠٢٢

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