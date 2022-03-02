"مصير مشترك".. سوريون يتعاطفون مع أوكرانيا بعد سنوات من "العذاب الروسي"

2022/03/02 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا يشير إلى أن الكثير من السوريين يواجهون "مصيرا مشتركا" مع الأوكرانيين، نظرا للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، التي تشبه غزو أوكرانيا.

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