بينهم الممثل والرادود وقارئ القرآن.. لكل مكفوف قصة وامنيات (تقرير مصور)

2022/03/02 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكفوفون لكنهم يرون بعين البصيرة،

فقدوا بصرهم الا ان اصرارهم وعزيمتهم لا

تلين، صبية وشباب ويافعين كانو عند ثقة

المرجعية الدينية العليا والعتبة

الحسينية المقدسة التي سعت بكل جهدها

لتوفر لهم معهدا وملاكا

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