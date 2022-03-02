وزير الدفاع البريطاني: خسرنا الاف الجنود خلال عشر سنوات في العراق

2022/03/02 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اعترف وزير الدفاع البريطاني بن والاس في معرض حديثه عن الحرب بين روسيا واوكرانيا ان القوات البريطانية والامريكية وغيرها من قوات التحالف قد خسرت الالاف من جنودها خلال عشر سنوات من غزو العراق .ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن والاس قوله إن “تجربة القوات البريطانية […]

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