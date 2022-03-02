الاستخبارات تضبط 28 كيلو كرستال في النجف

2022/03/02 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة النجف.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الارض في احدى المناطق الصحراوية بمحافظة النجف الأشرف".

وأشارت إلى "التحفظ على المواد المخدرة وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة".

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