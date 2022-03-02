ائتلاف المالكي يكشف موعد إعلان كتلة الثبات الوطني

2022/03/02 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن كتلة الثبات الوطني التابعة لقوى الإطار التنسيقي .وقال الزيادي لوكالة / المعلومة/ ، إن “الإعلان عن كتلة الثبات الوطني سيتم قبل دخول جلس البرلمان المخصصة للتصويت على اختيار رئيس جمهورية العراق”.وأضاف، أن “الثبات الوطني ستمثل الكتلة النيابية […]

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