وسط أزمة ارتفاع الاسعار.. زيوت الطعام “تتعفن” في مخازن وزارة الصناعة

2022/03/02 | 16:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وسط أزمة الزيوت الطعام التي تؤرق العالم وارتفاع اسعارها لأسباب مختلفة بدأت منذ مطلع العام الماضي 2021، ومن اهم الاسباب ارتفاع اسعار المواد الخام فضلا عن التضخم العالمي وارتفاع اسعار النقل، ومؤخرًا الحرب في اوكرانيا التي تعد من ابرز الدول المنتجة لزيت الطعام، تكدس وزارة الصناعة والمعادن مئات الاطنان من الزيوت في مخازنها كان اخرها ما ضبطته هيئة النزاهة اليوم الاربعاء.

النزاهة ذكرت في بيان ان “الهيئة الفت فريقي عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من مكتب أحد أعضاء مجلس النواب تتضمن وجود مئات الأطنان من مادة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين تابعين للشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة”.

واوضح البيان، إن “الفريقين قاما بالانتقال إلى مصنعي الرشيد والمأمون، إذ تم ضبط كميات كبيرة من مادة الزيت منتهية الصلاحية منذ عامي 2019 و 2021 حيث عثر أحد الفريقين في المخازن على ما يقارب 500 طن في مصنع المأمون، بينما كانت الكميات المضبوطة التي ضبطها الفريق الآخر في مصنع الرشيد ما يقارب 129 طنا”، مؤكدا أن “العملية أسفرت أيضا عن ضبط ثلاثة من مسؤولي المخازن في الموقعين”.

وأضاف، “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، ليتم عرضهما رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي المحكمة الخافرة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم”.

وحذرت الهيئة، “الفاسدين أصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب بقوت المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي”، داعية “المواطنين للتعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الغش والتلاعب والتزوير عبر الاتصال بمنافذ الهيئة الرسمية”.

يأتي هذا الاهمال لأكثر 600 طن من زيوت الطعام والتي اصبحت غير صالحة للاستخدام وسط الازمة التي يعيشها العالم والعراق فيما يخص ارتفاع اسعار زيوت الطعام، ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الزيوت الى مستويات قياسية في الايام المقبلة، وهذا ما اعلنته شركة الاتحاد في العراق المسؤولة عن صناعة الزيوت بكميات كبيرة وتعاقد التجارة معها.

واوضحت الشركة أنه ابتداءاً من 01-03-2022 تعتمد الاسعار التالية:- “زيت زهرة الشمس

1-زيت عباد 1 لتر بسعر 55,500 دينار للكارتون.

2-زيت عباد 900 مل بسعر 50,000 دينار للكارتون.

3-زيت عباد 750 مل بسعر 41,650 دينار للكارتون.

4- زيت نباتي 1لتر عقيق بسعر 46,000 دينار

السمن النباتي :-

1- سمن نباتي 5لتر بسعر 17,000 دينار .

2-سمن نباتي 6 لتر بسعر 20,100 دينار.

3-سمن نباتي 12 لتر بسعر 39,000 دينار.

4-سمن نباتي 14 لتر بسعر 44,800 دينار.

5-سمن نباتي 750 غم او 1.5 كغم بسعر 37,000 دينار.

6-اولين 18 لتر بسعر 56,700 دينار للصفيحة.

7-اولين 20 كغم بسعر 65,800 دينار للكارتون.

8-الشورتننغ 20 كغم بسعر 65,800 دينار للكارتون.

وبينت ان لارتفاع في الاسعار هو نتيجة لأرتفاع اسعار المواد الخام عالمياً وارتفاع اجور الشحن البحري.

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