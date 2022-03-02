2022/03/02 | 16:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت وكالة الاستخبارت، اليوم الاربعاء، من ضبط 28 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف.وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، انه “بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٢٨) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة والتي كانت مخبأة تحت الارض في احدى […]

ظهرت المقالة ضبط 28 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 28 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 28 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).