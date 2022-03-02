الكاظمي يستقبل مساعد الرئيس الايراني ويؤكد على اهمية التعاون الثنائي

2022/03/02 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء ،اليوم الاربعاء، على أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “قاضي زادة ابلغ تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والنائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر إلى الكاظمي.

وتابع البيان، أن “الحكومة الإيرانية تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية”.

ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، وأكد على “أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد”.

واطلع الكاظمي بإيجاز على تجربة مؤسسة الشهداء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على “أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن”.

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