لغز الألوهية 3 - جواد بشارة

2022/03/02 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة د.



جواد بشارةهل الله من اختراع البشر؟هل هذه فكرة تم إنتاجها من خلال نشاط دماغنا بنفس الطريقة التي نتجت عن نشاط دماغ الآخرين، فكرة العدالة على سبيل المثال، أو فكرة المطلق، أو الحقيقة، أو المساواة ...؟ من الواضح أن العدل والمساواة من اختراعات ضميرنا وأن قول ذلك لا يدعو بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في المثالية والشرط الذي يشكلانه.



على العكس من ذلك، يمكننا أن نعتبر أن شرف الإنسان مقارنة بالح ......





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