النفط يسجل 114 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى منذ 2011

2022/03/02 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة سجل النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ليصل الى 114 دولارا للبرميل الواحد في اعلى مستوى له منذ 2011.

ولامس خام برنت قبل قليل 114دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ 2011.

وشهد النفط ارتفاعا بالأسعار بعد الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

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