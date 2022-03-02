المباشرة بتأهيل خط حيوي لنقل الطاقة الكهربائية من بغداد الى الانبار

2022/03/02 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاربعاء، اعادة اعمار وتأهيل خط حيوي لنقل الطاقة الكهربائية متوقف عن العمل منذ 9 أعوام جراء العمليات الارهابية .وقال الطرموز لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع شركة نقل الطاقة الكهربائية الوسطى باشرت بمشروع اعادة اعمار وتأهيل الخط الرئيسي (400 kv) الناقل […]

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