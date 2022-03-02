مسؤولون غربيون يستعرضون مخاطر الحرب الروسية – الأوكرانية.. كم ستطول؟

2022/03/02 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يمض على الاجتياح الروسي لأوكرانيا سوى أسبوع واحد حتى الآن، لكن مسؤولين في الغرب يستبعدون أن تضع الحرب أوزارها عما قريب، لأن المواجهة قد تطول أكثر من المتوقع، وربما يصل أمدها إلى أعوام أو حتى عقدين كاملين، وهو أمر ينذر بحصيلة باهظة من الخسائر، ماديا وبشريا.وبحسب ما نقلت شبكة “سي بي […]

ظهرت المقالة مسؤولون غربيون يستعرضون مخاطر الحرب الروسية – الأوكرانية..



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