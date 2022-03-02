انخفاض اضافي بنسبة الاصابة بكورونا في العراق

2022/03/02 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل الموقف الوبائي في العراق اليوم الاربعاء انحفاضا جديدا بنسبة الاصابة بكورونا بعد استقراره عند 8% خلال الايام الـ3 الماضية.وسجل العراق 1267 اصابة باجراء 15888 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 7.9%، انخفاضا من اكثر من 8% خلال الايام السابقة.

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