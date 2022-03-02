بعد قرار المحكمة بعدم شرعيتها..دولة القانون تطالب القضاء بملاحقة لجنة أبو رغيف قانونياً

2022/03/02 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، المحكمة الاتحادية بمحاسبة لجنة أبو رغيف والكشف عن القضايا والأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها.وقال عضو الائتلاف عباس المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية لجنة أبو رغيف قراراً سليماً ويصب في الصالح العام “،مبيناً انه “يجب الكشف عن جميع القضايا […]

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