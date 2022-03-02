انخفاض مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة إلى 137 مليون دولار

2022/03/02 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت مبيعات البنك المركزي ،اليوم الأربعاء، من مزاد بيع العملة بشكل كبير مقارنة بمبيعاته يوم أمس.

وشهد البنك المركزي، اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 137 ملايين و672 الفا و374 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 183 مليونا و922 الف و980 دولار أمريكي”، مبينا ان 33 مصرفا و135 شركة توسط شاركوا في مزاد تلبية المبيعات النقدية والحوالات الخارجية.

وبلغت معظم المبيعات على شكل حوالات خارجية 112 ملايين و172 الفا و374 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و500 ألف دولار بشكل نقدي.

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