الذهب يتراجع متجاوزًا الطلب على الملاذ الآمن بفعل الصراع في أوكرانيا

2022/03/02 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث ارتفع الدولار، متجاوزًا الطلب على الملاذ الآمن بسبب الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة أربعة اعشار بالمئة إلى ألف وتسعمئة وخمسة وثلاثين دولارًا وثمانية وثلاثين سنتا للأوقية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب حوالي عشرين من المئة بالمئة الى ال وتسعمئة واربعين دولارا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عشرين شهرًا، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي لمزيد من الوضوح بشأن رفع أسعار الفائدة.

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