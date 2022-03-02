شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل مساعد الرئيس الايراني

2022/03/02 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M9mSMs75B2c

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