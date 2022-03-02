2022/03/02 | 17:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | الطائر الأخضر ومطار بغداد اضراب وشكاوى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JjnlFMB_Ai4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | الطائر الأخضر ومطار بغداد اضراب وشكاوى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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