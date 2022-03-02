“أوبك+” توافق على زيادة إنتاج النفط في أبريل بواقع 400 ألف برميل يوميا

2022/03/02 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت أمانة منظمة “أوبك”، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة “أوبك+” وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر أبريل 2022.ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنظمة “أوبك” فإن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل يوميا) ستأتي من روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق “أوبك+”.وستتمكن روسيا والسعودية الشهر […]

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