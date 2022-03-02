النفط يختم تعاملاته لهذا اليوم مرتفعا مدفوعا بتصريحات روسية

2022/03/02 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصريحات كان لها وقع إيجابي داعم لأسعار النفط الخام.

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