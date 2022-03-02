تعثر إنتاج النفط.. العراق يخسر إيرادات 150 ألف برميل يوميًا

2022/03/02 | 17:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أظهرت بيانات صادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"، أن العراق ضخ 4.18 مليون برميل يوميًا من النفط في شباط/فبراير، أي أقل بمقدار 150 ألف برميل يوميًا من حصته بموجب اتفاق مع منتجين آخرين في منظمة أوبك+.

انخفضت صادرات العراق النفطية في شباط بمقدار 150 ألف برميل يوميًا

وارتفع الإنتاج بمقدار 13 ألف برميل يوميًا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير، وفقا لبيانات الشركة، حيث يكافح العراق، مثل العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الأوبك، لضخ المزيد من البترول في وقت تعاني فيه الإمدادات العالمية الضيقة بالفعل من ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.

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وذكر تقرير لـ "رويترز" ترجمه "الترا عراق"، أنّ أعمال التحديث في موانئ العراق الخليجية، التي استمرت معظم عام 2021 ومن المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني، دون ضخ البلاد كميات أكبر.

كما أوقف العراق مؤقتًا أكثر من عشر إنتاجه النفطي بسبب الصيانة والاحتجاجات.

وتأتي الانقطاعات من حقل غرب القرنة 2 النفطي بحجم 400 ألف برميل يوميًا وحقل الناصرية النفطي بـ 80 ألف برميل يوميًا.

واضطرت البلاد إلى انخفاض في مخزونات النفط الخام في الشهر الماضي، بمتوسط 79 ألف ب/د عن كانون الثاني/يناير، وفقا لبيانات شركة تسويق النفط.



ويشمل ذلك المخزونات في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتشير أرقام الشركة، إلى أنّ نقص المعروض العراقي يعني أن امتثاله لاتفاقية أوبك+ بلغ 146% في الشهر الماضي.

وتستخدم منظمة أوبك+، وهي تجمع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها بقيادة روسيا، متوسط أرقام إنتاج المصادر الثانوية لتحديد الامتثال.

وكشفت دراسة أجرتها "رويترز"، أنّ أوبك ضخت 28.39 مليون برميل يوميا في شباط/فبراير، بزيادة قدرها 420 ألف برميل يوميًا عن كانون الثاني/يناير، وأعلى من الزيادة التي دعا إلى إبرامها بموجب الاتفاق وهي 254 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، ما تزال الدول العشر الأعضاء في أوبك تضخ أقل من المطلوب بموجب الاتفاق، وكان امتثال أوبك للتخفيضات المتعهد بها 136%، وفقا للمسح، مقابل 132% في كانون الثاني/يناير.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط في الأوبك يوم الأربعاء.



وقالت مصادر في أوبك+، إنّ من المرجح أن توافق المجموعة على زيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في نيسان/أبريل.

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