2022/03/02 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يوجه بتولي أمانة مجلس الوزراء متابعة الطلبات الخاصة بالمعاقين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:13

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