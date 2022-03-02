الجيش الروسي يتبع استراتيجية

2022/03/02 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسارع المساعي الروسية لتطويق المدن الكبرى الرئيسية في أوكرانيا والاستيلاء عليها، في اليوم السابع من الهجوم واسع النطاق، فيما يعاني الأوكرانيون المحاصرون من انقطاع الخدمات الأساسية ونقص كبير في المواد الغذائية، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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