2022/03/02 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيَّة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيَّة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيَّة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).