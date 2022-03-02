العراق يدخل ملف الازمة الروسية مالياً ويستجيب لطلب من الخزانة الامريكية (وثيقة)

2022/03/02 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دخل العراق، اليوم الأربعاء، على خط ملف الازمة الروسية ماليا فيما استجاب لطلب من الخزانة الأميركية بإيقاف التعاقدات مع روسيا.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي موجهة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصلت عليها (بغداد اليوم): "نظرا للازمة المالية والعقوبات التي طالت روسيا نقترح بإيقاف كافة التعاقدات مع الجانب الروسي وعدم التحويل المالي عن طريق روسيا حفاظا على النظام المالي العراقي".

فيما يلي نص الوثيقة:

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