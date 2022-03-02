خبير قانوني يوضح بشأن قرار الاتحادية بحق لجنة أبو رغيف

2022/03/02 | 17:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية لجنة أبو رغيف.وقال التميمي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “لجنة أبو رغيف تعتبر منحلة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية وتحال جميع قضاياها والملفات التي تمتلكها إلى الجهات المختصة بها “،مؤكداً أن “اللجنة خالفت القوانين حسب قرار المحكمة الاتحادية مما سمحت للمتضررين […]

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