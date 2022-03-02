رومانيا تمنح العراقيين الفارين من اوكرانيا اقامة لمدة 3 اشهر

2022/03/02 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عن منح رومانيا العراقيين القادمين من أوكرانيا إقامة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن “سفارة العراق في بوخارست استقبلت 13 عراقياً ممن غادروا أوكرانيا”.



وأشار الى “استحصال الموافقات بالسماح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في رومانيا”.

وأمس الثلاثاء، أعلن الصحاف أن عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية بلغ 223 شخصاً قادمون من أوكرانيا بحسب إحصاء رسمي زودتهم به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو.

وكشف القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أوكرانيا، حسين عباس، يوم السبت ( 26 شباط الماضي)، عن موافقة أربع دول على استقبال أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا لها منذ الخميس (23 شباط).

وقال عباس إن “الجالية العراقية في أوكرانيا تتألف من 5537 مواطنا، بعضهم يحملون الجنسية الأوكرانية وآخرون لديهم إقامة دائمة والبعض يحملون إقامة مؤقتة”.

واضاف، أن “هناك حوالي 450 طالبا عراقيا في أوكرانيا يدرسون في الجامعات الأوكرانية، وتعد الجالية العراقية في أوكرانيا جالية قديمة منذ زمن الإتحاد السوفيتي”.

وحول الاجراءات المتخذة من قبل السفارة لحماية الجالية العراقية هناك، قال عباس: “قمنا بإجراءات كثيرة قبل بدء العمليات العسكرية، وتحديداً في نهاية شهر كانون الثاني، حيث قمنا بتشكيل خلية أزمة لتلبية إحتياجات الجالية ومتابعة شؤونهم”.

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