محادثات وسط قصف ومزاعم استيلاء على مدينة.. آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/03/02 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدور معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والروسية في جميع أنحاء أوكرانيا، مع جلسة محادثات بين مسؤولي البلدين بعد عدم تحقيق نجاح في الجولة الأولى، فيما جدد الرئيس الأمريكي دعم واشنطن لكييف.

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