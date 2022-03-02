الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في سهل نينوى

2022/03/02 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

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