’أوبك’ توافق على زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 400 ألف برميل يومياً

2022/03/02 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت أمانة منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر نيسان 2022.

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ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنظمة "أوبك" فإن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل يوميا) ستأتي من روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق "أوبك+".

وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.

وجاء القرار بناء على اجتماع عقدته مجموعة "أوبك+"، ومن المخطط أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في 31 مارس الجاري لمناقشة خطة إنتاج شهر مايو 2022.

"تاس"

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