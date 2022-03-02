دعوة للإحراج.. أوكرانيا تطلب أمهات الجنود الروس الأسرى

2022/03/02 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الجيش الأوكراني، الأربعاء، أمهات الجنود الروس، الذين أُسروا في المعارك، إلى القدوم إلى أوكرانيا لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

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