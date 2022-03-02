بعد قرار المحكمة …نائب يطالب بمحاسبة الكاظمي وابو رغيف

2022/03/02 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب النائب عن ائتلاف دول القانون محمد حسن القدري، الأربعاء، بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، ومؤسس لجنة “مكافحة الفساد”، مصطفى الكاظمي، ورئيس اللجنة أحمد أبو رغيف، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعيتها.وقال القدري لوكالة /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية ودستورية لجنة أبو رغيف صدر متأخرا بسبب الانتهاكات الكبيرة التي […]

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