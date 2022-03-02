"أفلام الاكشن" وسط البصرة.. مسلحون يسرقون مواطناً 200 مليون دينار (فيديو)

2022/03/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة افاد مصدر امني في البصرة، اليوم الأربعاء، بهجوم مسلح على مواطن بالأسلحة النارية وسرقة 200 مليون دينار كانت بحوزته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولون يستقلون عجلة فتحو النار على مواطن وأصيب بـ 5 رصاصات في منطقة الجزائر وسط البصرة".

وأضاف ان "المسلحين سرقوا 200 مليون دينار كانت بحوزته ولاذوا بالفرار".

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