هذه الدولة توقف اصدار جوازات السفر الذهبية لمواطني روسيا

2022/03/02 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حكومة مالطا، تعليق نظر الطلبات المقدمة من المواطنين الروس والبيلاروسيين ضمن ما يسمى ببرنامج “جواز السفر الذهبي” في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.وقالت الحكومة في بيان إن “العقوبات تجعل من المستحيل الآن النظر في طلبات المتقدمين من روسيا وبيلاروس”.وبموجب البرنامج، يمكن الحصول على جواز سفر مالطي مقابل 600 ألف […]

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