موقع امريكي: الصراع في اوكرانيا فضح التعامل العنصري لأوروبا مع قضية اللاجئين

2022/03/02 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقد موقع انك ستك الامريكي التعامل العنصري للدول الغربية بشأن اللاجئين الاوكرانيين الذين فتحت لهم اغلب الحدود وأغلاقها بوجه اللاجئين العرب والأفارقة والاسيويين.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاعلام الغربي ووسائل التواصل الاجتماعي دائما ما تكرس فكرة ان منطقة الشرق مكان أكثر خطورة بطبيعته من أوروبا وانه يعاني من […]

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