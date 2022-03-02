زاخو السابع يفرض التعادل على المتصدر الشرطة

2022/03/02 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل زاخو مع ضيفه الشرطة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جرت ،اليوم الأربعاء، على ملعب زاخو الدولي، ضمن الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز.

و افتتح اللاعب محمد داود التسجيل للشرطة في الدقيقة 56، وعادل لاصحاب الأرض الكاميروني فرانكو سيدرك في الدقيقة 79.

بهذا التعادل، رفع الشرطة رصيده الى 64 نقطة بصدارة الترتيب، فيما بقي زاخو سابعا برصيد 36 نقطة.

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