2022/03/02 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجّل سهم شركة أرامكو السعودية ،اليوم الاربعاء، أعلى سعر له منذ إدراج عملاق النفط في البورصة في نهاية العام 2019، وسط تواصل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبلغ سعر سهم الشركة 43,05 ريالا (11,48 دولارا) مع إغلاق التداول بعد ظهر الأربعاء، على ما أظهرت بيانات بورصة السوق المحلية “تداول” في السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

وكانت أرامكو، أدرجت في البورصة في كانون الأول/ديسمبر 2019 بسعر سهم بلغ 32 ريالا (8,53 دولارات)، علما أنّها باعت حينها 1,7 بالمئة فقط من أسهمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.. سهم أرامكو السعودية يسجل سعرا قياسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.. سهم أرامكو السعودية يسجل سعرا قياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).