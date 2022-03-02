2022/03/02 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، عن انعكاسات قرار “أوبك” بشأن الزيادات الشهرية على العراق.وقال المرسومي، في تدوينة اطلعت عليها وكالة “ايرث نيوز”، إنه “بعد قرار اوبك+ بالابقاء على الزيادات الشهرية البالغة 400 الف برميل يوميا ارتفعت حصة العراق الانتاجية الى 4.414 مليون برميل يوميا في شهر نيسان بزيادة مقدارها 44 […]

ظهرت المقالة عقب قرار “أوبك”..



العراق يواجه مصداً في رفع إنتاجه النفطي أولاً على ايرث نيوز.

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