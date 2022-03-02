تفاوت بنسبة 60% بين تقديرات نقابة المعلمين والتربية لعدد المدارس التي يحتاجها العراق

2022/03/02 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، بأن البلاد بحاجة الى 20 ألف مدرسة للقضاء على الدوام الثنائي والثلاثي، وهو رقم اكبر بنحو 3 مرات من التقديرات التي تتحدث عنها وزارة التربية.

وقال السوداني ان “العراق يحتاج في حال تطبيق نظام الدوام الأحادي، وفق المنظومات التعليمية الصحيحة، إلى 20 ألف مدرسة، لأن لدينا مدارس غير محسوبة، مثل المدارس الكرفانية والطينية وأخرى قابلة للسقوط والتي تنتشر جنوب العراق”.

وفي تصريح سابق لوكيل وزارة التربية فلاح القيسي فأن “هناك اكثر من مليون و800 الف طالب موزّعين على 16 ألف مدرسة في العراق”، مشيرا الى انه “لذلك بالتأكيد هنالك زخم وتراكم في أعداد الطلاب داخل القاعة الدراسية الواحدة”.

وأشار إلى أنّ “لجنة الإعمار في مجلس الوزراء باشرت بالتنسيق مع المحافظين لإكمال مشروع بناء 1000 مدرسة، وبدأ العمل في المراحل الأولى، من خلال فحص التربة للبدء في المشروع”، مستدركاً بأنّ “المشروع لن يفي بالغرض، حيث أنّ الوزارة تحتاج إلى أكثر من 8000 مدرسة”.

وتعد تقديرات التربية نحو 40% من تقدير نقيب المعلمين، فالتربية تشير الى الحاجة لـ8 الاف مدرسة، ونقابة المعلمين تشير الى الحاجة لـ20 الف مدرسة، وهي اكثر من المدارس الموجودة في العراق بنسبة 125%.

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