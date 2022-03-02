2022/03/02 | 18:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ليس بعيدًا أن تحدث حرب بين أمريكا وروسيا، فالاحتمال برغم عدم ترجيحه بشكل كبير، إلا الاحتمال لايزال قائمًا ولا يمكن استبعاده.ويقول محللون، إن هناك خطرا يهدد بدخول أمريكا للحرب ضد روسيا، إذا ما حدث تراشق نيراني بين الجانبين، حيث ترابط قوات أمريكية بالقرب من أوكرانيا.منع الحرب وقالت شبكة “إن بي سي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي احتمالات حدوث حرب بين أمريكا روسيا؟.. محللون يحملون الأجابة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي احتمالات حدوث حرب بين أمريكا روسيا؟.. محللون يحملون الأجابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).