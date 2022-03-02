الحشد يغلق مقراً ينتحل صفته في كربلاء (صور)

2022/03/02 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إغلاق مقراً ينتحل صفة الهيئة في محافظة كربلاء.

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