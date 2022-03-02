اعتقال ثلاثة إرهابيين في سهل نينوى

2022/03/02 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين في سهل نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦، تمكنت مفارز الشعبة بالتعاون مع فوج مغاوير قيادة عمليات نينوى الثالث من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان بسهل نينوى".

وأضافت، أنه "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب"، مشيرة إلى أنه "بعد اكمال الاجراءات الاصولية بحقهم تم تسليمهم لجهة الطلب".

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