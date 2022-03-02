التجارة: أسعار الطحين في الأسواق باتت تحت السيطرة

2022/03/02 | 18:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، السيطرة على أسعار الطحين، فيما حددت أسباب انخفاض الأسعار.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، أحد تشكيلات الوزارة، باسم العكيلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكذلك الرقابة التجارية وبتوجيه من وزير التجارة، تراقب أسعار الطحين في الأسواق، ولدينا تفتيش …

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