حمودي يؤكد ضرورة تعاون إتحاد الجودو مع نظيره الايراني للافادة من خبراته

2022/03/02 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تعاون إتحاد الجودو مع نظيره الايراني والافادة من خبراته.وذكر بيان عن اللحنة الاولمبية تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، ان “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي استقبل رئيس الاتحاد الايراني المركزي للجودو آرس مير إسماعيلي والأمين العام للاتحاد صديقة كعبي […]

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