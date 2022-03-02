خفض الدولار.. رفض شعبي وإصرار حكومي والبرلمان يحدد الجهة التي بإمكانها اعادة سعر الصرف

2022/03/02 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأكد النائب عن الاطار التنسيقي عباس الزاملي، اليوم الأربعاء، إصرار الحكومة العراقية على بقاء سعر صرف الدولار دون أي تغيير، خلال المرحلة المقبلة.

وقال الزاملي، لـ(بغداد اليوم) ان "وزير المالية علي علاوي، ابلغ مجلس النواب بشكل واضح وصريح بان الحكومة العراقية مصرة على بقاء سعر صرف الدولار دون أي تغيير، خلال المرحلة المقبلة، رغم رفض هذا الامر من قبل الأوساط الشعبية وأعضاء مجلس النواب".

وبين ان "تغيير سعر صرف الدولار يبقى من الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء، ولهذا البرلمان العراقي لا يملك أي صلاحية لتعديل هذا السعر في الموازنة الا بموافقة الحكومة"، مشيرا إلى ان "أي تعديل من قبل البرلمان، سوف يلاقي الطعن امام المحكمة الاتحادية من قبل الجهة التنفيذية، كونها صاحبت هذه الصلاحية حصراً".

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