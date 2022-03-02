روسيا تستعد لغزو جديد بعد أوكرانيا

2022/03/02 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يبدو أن روسيا تتأهب للقيام بعمليات حربية جديدة بعد الانتهاء من حربها على الأراضي الأوكرانية..ومن المرجح أن تكون تلك الدولة هى مولدوفا.وطلبت الحكومة في دولة مولدوفا من سلطات بيلاروسيا توضيحات بشأن خريطة عمليات عسكرية استعرضها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وعليها أسهما حمراء يشير أحدها إلى اتجاه القوات نحو حدودها.ولوكاشينكو حليف للرئيس […]

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