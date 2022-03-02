متى حقق العراق أعلى مستوى في الايرادات غير النفطية؟ خبير اقتصادي يجيب

2022/03/02 | 18:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي الاربعاء، السنوات الأعلى والأقل في مستويات تحقيق الايرادات غير النفطية، خلال الأعوام الماضية.وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن “بيانات وزارة المالية للسنوات ٢٠١٥-٢٠٢١ تبين أن ايرادات العراق غير النفطية خلال السبع سنوات الماضية بلغت أعلى مستوى في 2015”.وأضاف، أن “الدولة حققت في […]

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