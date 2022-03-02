الوكالة الذرية قلقة على منشآت أوكرانيا النووية

2022/03/02 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه “البالغ” إزاء ما وصفه بالتهديدات النووية ومخاطر الأمن والسلامة والأضرار المحتملة لأي منشأة نووية في أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية في أراضيها.ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا عبر بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “البقاء على اتصال وثيق مع السلطات الأوكرانية للاستفسار عن تداعيات أنشطة […]

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